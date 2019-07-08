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نائب وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من الجوامع بمدينة تبوك

نائب وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من الجوامع بمدينة تبوك
http://almnatiq.net/?p=748999
المناطق - تبوك
قام معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد اليوم بجولة تفقدية على مساجد مدينة تبوك في إطار زيارته الحالية للمنطقة وذلك للوقوف على مرافق وقطاعات الوزارة المختلفة.
واستهل معاليه الجولة بالوقوف على عدد من الجوامع التي تحت الإنشاء منها جامع حسان بن ثابت في حي سلطانة ، الذي تجاوز مساحته 1000 متر مربع وبكلفة إجمالية بلغت مليون وتسعمائة وأثنان وثمانون ريالاً والذي تنفذه وتشرف علية الوزارة ،كما وقف على جامع محمد بن أبي القاسم والذي تبلغ مساحته 1600 متر ويتسع لـ 2000 مصل ويشمل وحدتين سكنيتين للإمام والمؤذن كما شملت الجولة الوقوف على عدد من الجوامع القائمة ومنها جامع الوالدين وجامع السحلي .
ووجه معالي النائب فرع الوزارة بتبوك بالمتابعة والإشراف على الأعمال النهائية وتهيئة الجوامع وسرعة إنجاز المشروعين لتمكين المصلين من أداء الصلاة فيهما.
رافق معاليه خلال الجولة التفقدية فضيلة وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمد آبن صالح بن سعيد  ومدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي ومدير المشروعات في الفرع المهندس عبدالعزيز الشامان وعدد من مسؤولي الفرع.
يذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها معاليه على عدد من الفروع للوقوف على سير العمل والعناية ببيوت الله وتفقد أعمال ومشاريع الوزارة بالمناطق تحقيقاً لما تصبو إليه القيادة الرشيدة وبمتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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