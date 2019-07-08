أول صورة تظهر لحظة سقوط المواطن”قاسم عداوي” في شلالات نياغارا

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في أول تعليق بشأن سقوط المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا الأمريكية، كشف شقيقه تفاصيل جديدة بخصوص فقدانه أثناء تواجده برفقة أسرته. بجانب الشلالات.

وأكد يحيى عداوي أن شقيقه قاسم ترك زوجته وأبناءه الثلاثة، عبدالله (١٢ عاما) وأرجوان (١٠ أعوام) ومحمد (٨ أعوام)، على جانب الشلال قبل أن يذهب في رحلة لمشاهدة الشلال الا انه لم يعد بعد مُضي ساعتين.

وبحسب “العربية نت” قال يحيى أن زوجة شقيقه استفسرت عن زوجها، فأكد لها شهود عيان بأنهم شاهدوا سقوط شخص في المياه المتفرعة من الشلال عند الساعة الثامنة بتوقيت نيويورك، فيما قامت الزوجة بدورها في إبلاغ السلطات الأمنية الأميركية والتي بدأت بالبحث عنه على الفور.

وأشار يحيى عدواي بأن أشقاء زوجة الفقيد في طريقهم إلى نيويورك للوقوف بجانب شقيقتهم وأبنائها الثلاثة.

وكشف شهود عيان عن صورة وثقت من خلال تطبيق سناب شات تظهر لحظة سقوط المواطن ” قاسم العداوي” وسط شلالات نياغارا.