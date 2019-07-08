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“مسؤول إماراتي” في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية يكشف موقف المملكة بشأن انسحاب قوات إماراتية من اليمن

“مسؤول إماراتي” في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية يكشف موقف المملكة بشأن انسحاب قوات إماراتية من اليمن
http://almnatiq.net/?p=749005
المناطق - متابعات

أكد مسؤول إماراتي الذي لم يكشف عن هويته، في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، الإثنين، أن انسحاب قوات إماراتية من اليمن، التي أعلن عنها مؤخرًا ضمن خطة ”إعادة انتشار“؛ لأسباب ”استراتيجية وتكتيكية“جاء بعد نقاش مع المملكة، بصفتها الشريك الأبرز في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال المسؤول: ”هذا ليس قرار اللحظة الأخيرة. إنّه جزء من المسار وقد جرت مناقشته بشكل مكثّف مع شركائنا السعوديين“، مؤكّدًا أنّ ”التزامنا في اليمن يبقى كما هو. نحن جزء من التحالف“.

وتابع: ”نقاشنا بشأن إعادة الانتشار يجري منذ نحو عام، وقد تعزّز بعد التوصل إلى اتفاق ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر“، في إشارة إلى الاتفاق في السويد الذي نص على وقف لإطلاق النار في الحديدة والانسحاب منها، وهو ما لم يطبّق بشكل كامل حتى الآن.

وقال المسؤول الإماراتي، إن الحديدة هي واحدة من أكثر المناطق التي ستتأثّر بعملية إعادة الانتشار؛ ”لأن في الحديدة اتفاقًا سياسيًا تدعمه (…) ولذا فإنّه من المنطقي أن نعيد الانتشار بعيدًا عن الحديدة“.

وتابع: ”إعادة انتشارنا في مناطق أخرى من اليمن تكتيكية“ ورغم عملية إعادة الانتشار، شدّد المسؤول الإماراتي على التزام بلاده بدورها ضمن التحالف العسكري بقيادة المملكة.

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