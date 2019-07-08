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“ولي العهد” يقدم واجب العزاء في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

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المناطق - متابعات

قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، واجب العزاء لذوي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد، في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بمحافظة جدة.

وأظهر مقطع الفيديو، الأمير محمد بن سلمان، وهو يقوم بالسلام على ذوي الأميرة الراحلة الجوهرة بنت عبدالعزيز، كما قام بتقبيل يد الأمير محمد بن نايف.

وكان في استقبال ولي العهد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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