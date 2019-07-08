أمير مكة يقدم تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي الذي وافته المنية أمس الأحد.
وسأل أمير منطقة مكة المكرمة ، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على تعازيه ومواساته.
وسأل أمير منطقة مكة المكرمة ، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على تعازيه ومواساته.
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