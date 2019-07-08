أمير مكة يقدم تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي

المناطق - جدة

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي الذي وافته المنية أمس الأحد.

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة ، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على تعازيه ومواساته.