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أمير مكة يقدم تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي

أمير مكة يقدم تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي
http://almnatiq.net/?p=749020
المناطق - جدة
قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي الذي وافته المنية أمس الأحد.
وسأل أمير منطقة مكة المكرمة ، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على تعازيه ومواساته.

 

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