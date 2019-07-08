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مهرجان الفاكهة بطبرجل الجوف يحضر للانطلاقة

مهرجان الفاكهة بطبرجل الجوف يحضر للانطلاقة
http://almnatiq.net/?p=749027
الجوف - محمد الحسن

عقدت اللجنة الاعلامية لمهرجان الفاكهة بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف إجتماعها الأول وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمهرجان الأستاذ سلمان الدعيجاء وأعضاء اللجنة.
وترأس الإجتماع الذي عقد في صالة الاجتماعات بالمجلس البلدي بطبرجل الأستاذ مساعد الشراري رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان الذي رحب بالحضور مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على صدور موافقته الكريمة بإقامة المهرجان بالمحافظة.
وتطرق الشراري لأهداف اللجنة والخطة الإعلامية للمهرجان وتوزيع مهام العمل معلنا انطلاق مهرجان الفاكهه يوم السبت 24 ذو القعدة 1440  .
ثم تحدث الرئيس التنفيذي للمهرجان الأستاذ سلمان الدعيجاء عن أهمية المهرجان الذي يعتبر رافدًا وجذب سياحي واقتصادي واستثماري لمنطقة الجوف بشكل عام ومحافظة طبرجل والمراكز التابعة لها بشكل خاص مبينا الدور الإعلامي وأهميته للمهرجان سواءً الترويجي أو التسويقي .
وأكد الدعيجاء أن المهرجان يحظى باهتمام ومتابعة كريمة من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي مقدمًا شكره لمحافظ طبرجل الأستاذ عبيد بن الفليح الحربي على جهوده التي يبذلها للمهرجان  ولرئيس وأعضاء اللجنة الاعلامية .
ثم فُتح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أراءهم ومقترحاتهم.

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