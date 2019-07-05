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امير الفوج الثامن والثلاثون بنجران يستقبل اللجنة المكلفة من وزير الحرس الوطني

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امير الفوج الثامن والثلاثون بنجران يستقبل اللجنة المكلفة من وزير الحرس الوطني

امير الفوج الثامن والثلاثون بنجران يستقبل اللجنة المكلفة من وزير الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=749042
المناطق - نجران

استقبل امير الفوج الثامن والثلاثون بمنطقة نجران “راكان بن سعود الايداء” اللجنه المكلفه من وزير الحرس والمكلفه تلمس احتياجات الافراد الضباط من خلال أستبيان.
وتم الالتقاء بضباط وافراد الفوج ومتابعه جوده وتأهيل الفوج من تسليح ومعدات ومبانى الافراد والضباط اطلع خلالها على أعمال ومهام الفوج في الدفاع عن حدود الوطن وثمن الروح القتالية العاليه لدى ضباط وافراد الفوج ونقل لهم تحيات سمو وزير الحرس الوطني مشيرا إلى أن الوطن هو أغلى مانملك والدفاع عنه واجب ومسؤولية الجميع..
واوضح أمير الفوج الثامن والثلاثون‬ بالحرس الوطني راكان بن سعود الايداء الجهود التي تبذلها القيادة السعودية في خدمة الوطن والحرص على استتباب الأمن في ربوع البلاد ..
ورفع الايداء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد والى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني على مايبذلونه من حرص في تلمس احتياجات كافة الافواج وبقية افرع القوات المسلحة
وأشار الايداء أن أعمال ومهام الفوج الثامن والثلاثون تتلخص في الذود عن حدود الوطن .
كما أعرب “عن شكره وامتنانه الى سمو وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ إزاء ما تلقاه الافواج من دعم كبير وتطوير متواصل واهتمام دائم في لجان تطويرية للاستمرار في سبيل أداء واجبها ورسالتها المناطة بها على أكمل وجه أسوة ببقية القطاعات العسكرية التي تشترك جميعها في شرف الذود عن حدود الوطن الغالي والمحافظة على أمنه وحماية مقدسات ومقدراته ومكتسباته.
واكد حرص الجميع على تنفيذ توجيهات سموه والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الآمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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