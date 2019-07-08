ترمب وماكرون يبحثان هاتفيا برنامج إيران النووي

المناطق - وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث اليوم الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تهديد إيران بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان “بحثا الجهود المتواصلة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووضع حد لسلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في وقت سابق الاثنين، أن إيمانويل بون كبير مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور إيران الثلاثاء والأربعاء المقبلين للقاء مسؤولين إيرانيين سعيا للتخفيف من حدة التوتر حول الملف النووي.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن بون “سيزور طهران لإيجاد عناصر تساهم في التخفيف من حدة التوتر مع خطوات يجب أن تتخذ فورا قبل 15 يوليو”، من دون مزيد من الإيضاحات.

فيما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الاثنين، إن إدارة الرئيس ترمب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران.

وشدد بولتون على أن محاولات إيران للالتفاف على العقوبات ودعم النظام السوري غير مقبولة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي أن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على إيران لوقف سلوكها العدواني.

وجدد التأكيد على ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا، من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.