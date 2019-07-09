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الأمير سعود بن نايف يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

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الأمير سعود بن نايف يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

الأمير سعود بن نايف يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=749059
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في قصر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بمحافظة جدة، في ثالث أيام العزاء اليوم، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والمواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة والدته صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد ـ رحمها الله – .
كما كان في استقبال المعزين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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