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التقاعد: تعديل شروط برنامج “مساكن” لتمويل حتى عمر 75 سنة

التقاعد: تعديل شروط برنامج “مساكن” لتمويل حتى عمر 75 سنة
http://almnatiq.net/?p=749069
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه في إطار استراتيجيتها 2022، المتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، واستمراراً لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج “مساكن”، بما يخدم عملائها فقد تم تعديل شروط البرنامج بحيث يصبح التمويل حتى عمر 75 سنة بدلاً من عمر 70 سنة، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين للاستفادة من البرنامج.
وبرنامج “مساكن” يتم تنفيذه من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار الذي يرغبه العميل (فيلا / دوبلكس/ شقة / عمائر / أراضي) بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف/ المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.
يذكر أن برنامج مساكن يمكن الاستفادة منه من قبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص ويمتاز البرنامج بالعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح من 3 – 6 أشهر للسداد، إمكانية التضامن بين الزوجين، فترة سداد حتى عمر 75 سنة، والعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.

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