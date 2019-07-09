مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع دعم وتأهيل مركز الأطراف الصناعية بعدن

المناطق - الرياض

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع دعم وتأهيل مركز الأطراف الصناعية في عدن.

وقام نائب وزير الصحة اليمني الدكتور عبدالله دحان بجولة تفقدية على أقسام المركز أطلع خلالها على سير العمل وكيفية تجهيز الأطراف وتركيبها للأشخاص الذين بترت أطرافهم، مشيدًا بما شاهده من تفاعل إيجابي من قبل القائمين على المركز وما يبذلونه من واجب إنساني يساعد الأفراد على الحركة لخدمة أنفسهم ويسهم في تجاوز الضغوط النفسية التي يواجهونها.

وثمن المسؤول اليمني موقف المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن بسبب العبث الحوثي.