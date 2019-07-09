طقس اليوم: هطول امطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران كذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

في حين يبقي الطقس حار الى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة على المنطقة الشرقية كما تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر بية الى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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