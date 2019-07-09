نصر النصر: أتينا لخدمة الكيان وأطالب أعضاء الشرف بالتلاحم

بعد أن أعلن جميع الشرف الذهبيين في نادي النصر عن إمتناعهم لتصويت لأي من المرشحين الخمسة ، غرد أحد المرشحين وهو الأستاذ نصر بن عبدالله النصر عبر حسابه الرسمي بالقول: أقدر وأحترم وجهات النظر لكل الأعضاء الذهبيين في البيت النصراوي كما أؤكد أنني حريص كل الحرص على مصلحة وإستقرار العالمي في هذه الفترة خصوصاً.
وأضاف النصر: فوق كل الإعتبارات مهما كانت الظروف والمعطيات حتى لو كان الأمر في إبتعادي عن الترشح.
وشدد أن وحدة نادي النصر وتماسك أعضاءه والتفافهم حول بعض أهم من أي منصب ، أما بالنسبة لإختلاف وجهات النظر ممن حملوا هم النادي ووقفوا مواقف مشرفة عبر التاريخ المشرق فذلك نابع من خوفهم على الكيان، ولابد من التكاتف والتلاحم فذلك هو سر تجاوز أي أزمة قد يمر بها النصر.
واختتم حديثه بالقول: إن لم تكن لنا الرغبة في خدمة الكيان وبذل كل تضحية من أجل الحفاظ على سمعة الكيان وعلى انجازاته فلا خير فينا ، وحب النصر والعزم على المضي اماماً في سبيل الحفاظ على انجازاته وزيادة منجزاته هو وقودنا الحقيقي للنجاح.
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