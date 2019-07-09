نصر النصر: أتينا لخدمة الكيان وأطالب أعضاء الشرف بالتلاحم

نصر النصر: أتينا لخدمة الكيان وأطالب أعضاء الشرف بالتلاحم

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نصر النصر: أتينا لخدمة الكيان وأطالب أعضاء الشرف بالتلاحم

نصر النصر: أتينا لخدمة الكيان وأطالب أعضاء الشرف بالتلاحم
http://almnatiq.net/?p=749104
المناطق_الرياض

بعد أن أعلن جميع الشرف الذهبيين في نادي النصر عن إمتناعهم لتصويت لأي من المرشحين الخمسة ، غرد أحد المرشحين وهو الأستاذ نصر بن عبدالله النصر عبر حسابه الرسمي بالقول: أقدر وأحترم وجهات النظر لكل الأعضاء الذهبيين في البيت النصراوي ‏كما أؤكد أنني حريص كل الحرص على مصلحة وإستقرار العالمي في هذه الفترة خصوصاً.

‏وأضاف النصر:⁩ فوق كل الإعتبارات مهما كانت الظروف والمعطيات حتى لو كان الأمر في إبتعادي عن الترشح.

وشدد أن وحدة نادي النصر وتماسك أعضاءه والتفافهم حول بعض أهم من أي منصب ، أما بالنسبة لإختلاف وجهات النظر ممن حملوا هم النادي ووقفوا مواقف مشرفة عبر التاريخ المشرق فذلك نابع من خوفهم على الكيان، ‏ولابد من التكاتف والتلاحم فذلك هو سر تجاوز أي أزمة قد يمر بها النصر.

واختتم حديثه بالقول: إن لم تكن لنا الرغبة في خدمة الكيان وبذل كل تضحية من أجل الحفاظ على سمعة الكيان وعلى انجازاته فلا خير فينا ، وحب النصر والعزم على المضي اماماً في سبيل الحفاظ على انجازاته وزيادة منجزاته هو وقودنا الحقيقي للنجاح.

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