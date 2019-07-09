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مليونير “إماراتي” يرصد مبلغا خياليا لتحقيق معجزة بسحب جبل “جليد” إلى ساحل الفجيرة -فيديو

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مليونير “إماراتي” يرصد مبلغا خياليا لتحقيق معجزة بسحب جبل “جليد” إلى ساحل الفجيرة -فيديو

مليونير “إماراتي” يرصد مبلغا خياليا لتحقيق معجزة بسحب جبل “جليد” إلى ساحل الفجيرة -فيديو
http://almnatiq.net/?p=749116
المناطق_متابعات

يسعى رجل الأعمال والمليونير الإماراتي عبد الله الشحي، لسحب جزء من جليد “أنتاركتيكا” في القطب الجنوبي إلى إحدى المنطقتين إما “كيب تاون أو بيرث” في استراليا أو جنوب أفريقيا خلال عام ٢٠١٩.

وبحسب “الديلي ميل” البريطانية، فإن “الشحي” قال في حديثه إلى “يورونيوز”، إن تلك التجربة ستتكلف نحو 80 مليون دولار، وستكون المهمة بمثابة اختبار تجريبي لمشروع أكبر وهو سحب كمية كبيرة من الجليد الى الإمارات لمحاربة الجفاف الذي من المتوقع أن يصيب المنطقة في الـ ٢٥ عاما المقبلة.

وأوضح أنه سيتم اختيار الكتل الجليدية المحددة للاستخدام من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الأقمار الصناعية، لافتا إلى الهدف من التجربة هو هو تزويد الإمارات بمصدر ثابت من مياه الشرب العذبة.

وأضاف: “وفقًا لتحليلنا سيكون من الأفضل جلب هذه الجبال الجليدية بدلاً من استخدام تحلية المياه المكتسبة عن طريق نزع الملح من مياه البحر.

ومن المقرر أن تفقد الكتلة الجليدية حوالي 30 في المئة من حجمها خلال رحلتها التي قد تستمر الى عشرة أشهر من جزيرة هيرد بالقرب من أنتاركتيكا إلى ساحل الفجيرة.

 

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