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«التقاعد»: برنامج «مساكن» إلى سن 75 عاما

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«التقاعد»: برنامج «مساكن» إلى سن 75 عاما

«التقاعد»: برنامج «مساكن» إلى سن 75 عاما
http://almnatiq.net/?p=749120
المناطق_الرياض

عدلت المؤسسة العامة للتقاعد شروط برنامج «مساكن» ليصبح التمويل حتى سن 75 عاما بدلا من عمر 70 عاما، بهدف تمكين شريحة أوسع من الموظفين أو المتقاعدين من الاستفادة من البرنامج

وينفذ البرنامج من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، إذ تشتري المؤسسة العقار (فيلا، دوبلكس، شقة، عمارة، أرض) وتملِّكه لمن يرغبه موظف أو متقاعد بالتقسيط وهامش ربح ثابت

ويستفاد من برنامج «مساكن» الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ويمتاز بعدة مزايا، منها: فترة سماح من 3 – 6 أشهر للسداد، وإمكانية التضامن بين الزوجين، وفترة سداد حتى عمر 75 عاما

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