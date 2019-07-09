المالكي يفتح النار على «السنابيات»: «السعوديات لا يفعلن استعراضكن وتفاهاتكن»

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فتح الفنان السعودي فايز المالكي النار على مشاهير «سناب شات»، خصوصا مقلدات السعوديات منهم، وطالبهم باحترام البلد الذي يعيشون فيه. وقال في مقطع فيديو نشر على يوتيوب: «رسالة لكل مشهور في السناب يعيش في مملكة الإنسانية؛ احترم البلد الذي تعيش فيه. طلبنا الوحيد مثلما نحترمك احترمنا، مثلما نحترم عاداتك وتقاليدك احترم عاداتنا وتقاليدنا»

وأضاف المالكي: «أغلب مشهورات السناب شات اللي حالقة شعرها، واللي فارداه وتمشي بالسيارة وتتذمر من العيشة في السعودية، وتنشر خصوصياتها وتتمنى تسافر لبلد آخر، وفي النهاية تطلع ليست سعودية». وواصل: «يا ليت مثلما نحترمكن تحترمونا، لن نرضى الإساءة لبلدنا ولا للمرأة السعودية»

وأكمل هجومه على مشاهير السوشيال ميديا قائلا: «لكُنّ كل التقدير والاحترام في بلدنا، لكن عليكن احترام عاداتنا وتقاليدنا، فما تفعلونه من الاستعراض والتفاهات بناتنا لا يسوونه»