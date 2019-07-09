اشتباك “وحشي” بين مشجعات “البيسبول” بيشكاغو

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وقع اشتباك “وحشي” بين مجموعة من الفتيات من محبي لعبة “البيسبول”، أثناء مشاهدة مباراة بين فرقتيهما بمدينة شيكاغو الأمريكية.

واصطدمت المشجعات ببعضهن وتبادلن اللكمات في الوجه وسحب الشعر والألفاظ النابية في المدرجات، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

حاول الأمن منع الاشتباكات لكنها اندلعت 3 مرات على الأقل ولم يتمكن من السيطرة على الموقف، حتى أن إحدى المشجعات وقفت في وجه الأمن ومنعته من التدخل وتعدت عليه أيضا.

ولا يعرف سبب اندلاع الاشتباكات، غير أنه يرجح أن إحدى مشجعات الفريق الفائز “٣-١” قامت باستفزاز مشجعة الفريق الخاسر، والتي قامت بدورها لتوسعها ضربا فردت عليها حتى اتسع الاشتباك ليشمل عدد كبير من المشجعين.