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تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في وزارة الطاقة

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تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في وزارة الطاقة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في وزارة الطاقة
http://almnatiq.net/?p=749139
المناطق_الرياض

دعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على الموقع :https://www.mcs.gov.sa .

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 104 وظيفة شاغرة (رجال، نساء).

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق*في حال الترشيح.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب .

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

خريجي الثانوية العامة.

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير).

الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة كما يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة و السابعة .

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، و سيتم دعوة اكثر من (متقدم/ــة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

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