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وزارة الداخلية تطرح وظائف بالإدارة العامة لصحة السجون

وزارة الداخلية تطرح وظائف بالإدارة العامة لصحة السجون
http://almnatiq.net/?p=749140
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن وظائف إدارية شاغرة في برنامج التشغيل الذاتي. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

مدير إدارة الموارد البشرية ومن ضمن الشروط : درجة الدكتوراه في تخصص الموارد البشرية مع خبرة ست سنوات أو الماجستير في تخصص الموارد البشرية مع خبرة عشر سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

المساعد للشؤون التنفيذية والتشغيل:  درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة بالوظيفة المطلوبة مع خبرة ست سنة أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال  أو تخصصات ذات صلة بالوظيفة المطلوبة) مع خبرة اثنا عشر سنة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

أما الشروط العامة فهي :  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي ستحدد لاحقاً وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط المطلوبة.

وسيتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية وصور المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

في موعد أقصاه اسبوعين من تاريخه اعتباراً 1440/11/5هـ .

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