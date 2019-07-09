ترامب يستقبل سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

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استقبل فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز التي سلّمت أوراق اعتمادها سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت سموها خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – لفخامته وتمنياتهما بدوام التقدم والرّخاء للشعب الأمريكي.

ووصفت سموها العلاقات السعودية الأمريكية بالتاريخية والإستراتيجية التي تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، مؤكّدة حرصها على بذل كل الجهود لتعزيز التعاون بين البلدين الحليفين في المجالات كافّة.

وأعربت سموها في ختام تصريحها لوكالة الأنباء السعودية عن تمنياتها بأن تسهم العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في خدمة المصالح والقضايا المشتركة بين البلدين وتجاوز التحديات التي يواجهها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي.