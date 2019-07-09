أنباء حول اعتماد سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد

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أثارت أنباء متداولة عن موافقة الجهات العليا على اعتماد سُلَّم رواتب الوظائف التعليمية الجديد حالة من الجدل بين المعلمين في المملكة.

ودشن مغردون هاشتاق بعنوان ” سلم رواتب المعلمين الجديد” تداولوا خلاله قائمة توضح أبرز الرواتب والحوافز التي تم تخصيصها للوظائف التعليمية. وتضمنت الأنباء المتداولة أن السُلَّم الجديد يحتوي على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية كما اعتمدت 4 رتب جديدة وهي مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم خبير ومعلم متقدم.

وفي السياق ذاته لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التعليم بشأن الإعلان عن اعتماد سلم رواتب الوظائف التعليمية حتى الآن.