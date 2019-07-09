اقتربت من الأهلي المصري وأرحب بأي عرض سعودي نجم الكرة المصرية ” كريم كيتا” في حوار خاص مع “المناطق”

المناطق_فايز السميري

في أول حوار له مع صحيفة عربيه وسعودية وبعد محاولات لصحف وقنوات بأخذ تصريحات الكابتن عصام كيتا خاصة بعد أن دخل مسئولو الأهلي المصري في مفاوضات جادة مع نظرائهم في نادي أوبون يونايتد بالدوري التايلاندي، للحصول على خدمات كريم كيتا مهاجم الفريق التايلاندي. استطاعت ” “المناطق” اقتحام صمته وتبحر معكم في هذا الحوار الصيفي.

مرحبا كابتن ” كريم كيتا ” في في صحيفة المناطق السعودية ونود معرفة مسيرتك الكروية ؟

بدأت من ناشئي نادي الزمالك وبتروجيت ، واحترفت في أوروبا ، حيث شاركة 3 مواسم في بولندا ، وموسم مع نادي الأنصار اللبناني .

ومن الاحتراف الخارجي إلي نادي الجونة ثم الأوليمبي ونادي الشمس ونادي السكة الحديد

ثم العودة للاحتراف ثانيا ولكن هذه المره في الدوري التايلاندي ” نادي أوبون يونايتد ” .

والان انا هداف الدورى التايلاندى برصيد 13 هدفا فى الدور الأول.

واجيد اللعب في مركز خط الوسط وصانع الألعاب ومحترف بالدوري التايلاندي.

– إلى اي مراحل المفاوضات وصلت مع النادي الأهلي المصري ؟

قال هناك جلسة جمعتني ما بين الأوروجواني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي وسيد عبد الحفيظ ، منذ أيام بمقر النادي في الجزيرة، وهناك موافقة مبدئية لارتدائي الفانلة الحمراء ، ولا زلت افكر كذلك في بعض العروض والله يكتب ما فيه الخير.

– كيف ترى الدوري السعودي؟

الدوري السعودي حالياً لايقل عن الدوري الأوروبي ليس كما كان في الماضي عامة أنا لعبت في أوروبا ولبنان ونرى بأن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في العالم العربي بالإضافة إلى الطفرة التي قام بها المستشار تركي آل الشيخ كذلك ماعمله في الدوري المصري من اللحظة التي دخل بها إليه فقد ادخله في شيء مختلف من ناحية الصفقات واللاعبين الذين قام بإحضارهم وكذلك النادي اللي اخذه وهو ينافس على بطولة الدوري ومرشح للعب في بطولات خارجيه وهو رجل ذو فكر عالمي فأنا أنظر الى هذه الأمور كمحترف في الخارج وأرى الموضوع أكبر من رؤية الأشخاص في السعودية أو في مصر .

– هل ترى أن المنتخب السعودي في نقله نوعية وطفرة ؟

نعم المنتخب السعودي نراه في كأس العالم تميز وكسب منتخب مصر وكان بشكل رائع لايقل عن الآخرين .

– كابتن كريم كيتا من وجهة نظرك افضل لاعب سعودي من هو؟

حقيقه بدون مجامله هناك الكثير محمد نور ياسر القحطاني سابقا اما الان فسالم الدوسري يعد من افضل اللاعبين متى ما حافظ هذا اللاعب على نفسه فسيكون الرقم واحد في الوطن العربي.

طيب الفريق السعودي الذي تميل له ؟

قال طبعا فريق الاتحاد جمهوره هو من حببني في هذا الاسم الكبير صدقني جمهور الاتحاد جمهور عظيم.

– كابتن كريم لماذا اللاعب المصري يبدع في اروبا وفي الوطن العربي غير ذلك ؟

شوف سؤالك مهم رغم اختلافي معك في محتوي السؤال ولكن سأجيبك انا من صغري وانا احترف في اروبا الالتزام اساس النجاح وهذا اللي تعلمته من صغري من لا يلتزم في جميع محتوى هذه الكلمه فعمره في الرياضه قصير جدا .

– طيب كابتن كريم لو أحد الفرق السعودية طلب انضمام كيتا له هل ستوافق؟

ولما لا دوري الأمير محمد بن سلمان متابع في الوطن العربي كافه وشرف لي ارتداء قميص اي نادي سعودي ومتى ما كانت هناك مفاوضات جادة فإنني لن اتردد.

– كابتن كريم ما سر لقب ” كيتا” وهل هذا اسمك ؟

ضحك وقال اسمي كريم عصام ولقب “كيتا” والذي أطلقه علي مدرب نادي الزمالك محمد الرفاعي منذ كنت صغيرا في ناشئين النادي وكلما أكبر كبرت معي هذا اللقب حتى اصبح مرتبط بي ولا يمكن لأحد أن يعرفني الا بهذا اللقب.

– كلمة أخيرة كابتن كريم كيتا اوك قولها ؟

اولا اشكرك على هذا اللقاء والذي كنت خصوصا في هذا الوقت ان لا اتحدث لاي وسيله اعلاميه ولكن اهل السعودية وجماهيرها الوفيه تستاهل كل خير .