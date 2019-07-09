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أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار

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أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار
http://almnatiq.net/?p=749184
المناطق - الرياض

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفعل تقلص توقعات إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية، على الرغم من أن هبوط أسواق الأسهم كبح خسائر المعدن الثمين.
وبحلول الساعة 06:08 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1392.64 دولار للأوقية (الأونصة).
وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1396.30 دولار للأوقية.
وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز “ضعف أسعار الذهب يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع توقعات خفض الفائدة وتعافي عوائد السندات. الأسواق ما زالت تضع في الحسبان خفضا للفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكن يبدو أن المعنويات تضعف والدولار ينتعش”.
وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.
لكن انخفاض أسعار الذهب كان محدودا بفعل تراجع الأسواق المالية، مع انخفاض الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.04 دولار للأوقية.
وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1557.63 دولار، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 810.95 دولار.

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