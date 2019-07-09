صحة الجوف تتصدر قياس رضا المرضى على مستوى المملكة

المناطق - الجوف

استقطبت الشؤون الصحية بمنطقة الجوف نخبة من الكفاءات المتميزة من الأطباء الاستشاريين عاليي التأهيل في عدة تخصصات طبية دقيقة ونادرة , وكان أخرها وصول أكثر من 30 طبيباً, لتغطية العمل في مستشفيات المنطقة، ومن المنتظر وصول عدد أخر في تخصصات مختلفة خلال الأسابيع القادمة.

وفي هذا الصدد واستمراراً لحرص صحة الجوف لتعزيز كادرها الطبي وارتفاع نسبة الأطباء المميزين ، فقد سجلت الشؤون الصحية بمنطقة الجوف المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في برنامج قياس تجربة المرضى، حيث بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ما نسبته 92.98% وذلك وفق النتائج التي أظهرت وزارة الصحة ، من خلال البرنامج الذي أطلقته وزارة الصحة لقياس تجربة المريض بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم في المشاركة بتقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، بما ينعكس على حصولهم لأفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.