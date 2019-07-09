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وكيل إمارة منطقة القصيم يزور مهرجان صيف بريدة 40

وكيل إمارة منطقة القصيم يزور مهرجان صيف بريدة 40
http://almnatiq.net/?p=749216
المناطق / بريدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رئيس لجنة التنمية السياحيةبالمنطقة ، زار وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، مساء اليوم ، فعاليات وأنشطةمهرجان “صيف بريدة 40″، الذي يحوي حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة, وذلك في منتزه الملك عبداللهالوطني ببريدة.

حيث اطلع سعادته على الفعاليات والبرامج التي تقدم لزوار المهرجان، والمواقع التراثية والعالمية والعربيةوالمحلية كسوق خان الخليلي، وقبة رشيد، و ساحة البوليفارد والكافيهات والمطاعم والجلسات ، مستمعاً الى شرحمن الرئيس التنفيذي للمهرجان أحمد الخليفة ، كما كرم الرعاة والداعمين لفعاليات المهرجان ، بحضور أمين منطقةالقصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ، وعدد من المسؤولين .

يذكر أن المهرجان يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاهلية والخيرية، كما اسهم بشكل ملموس بتعزيزمقومات السياحة بالمنطقة، بمشاركة ١٣٠ منفذ بيع ومجموعة من الشباب والفتيات والأسر المنتجة.

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