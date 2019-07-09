مدير تعليم عنيزة يطلع على سير عمل الدراسة بالفصل الصيفي

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‏اطلع سعادة مدير التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، صباح أمس الإثنين، على انتظام سير العمل في الفصل الدراسي الصيفي بثانوية الأمير سلطان، خلال زيارته للمدرسة، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون البنين الأستاذ عبدالله القرزعي، ومدير المدرسة الأستاذ بدر الرشيدي.

حيث تجول “الفريح” على القاعات الدراسية واطلع على جهود طاقم المدرسة في تسيير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الصيفي، واستمع لاقتراحات الطلاب وآرائهم، مشيداً بانتظامهم، ومقدما جزيل شكره للمدرسة وجميع طاقمها على جهودهم المبذولة.

ومن جهته، قدم مدير المدرسة “الرشيدي” جزيل شكره لسعادة مدير التعليم ومساعده على الزيارة والاطلاع على سير الدارسة في الفصل الصيفي والالتقاء بأبنائه الطلاب، مؤكدا أن الزيارة تدل على حرص القيادات التعليمية على الاطلاع المستمر على سير العملية التعليمية.