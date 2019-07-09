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مياه الحدود الشمالية تبدأ ضخ 5 آلاف م3 وترفع نسبة تغطية خدمات المياه لـ 99%

مياه الحدود الشمالية تبدأ ضخ 5 آلاف م3 وترفع نسبة تغطية خدمات المياه لـ 99%

منطقة الحدود الشمالية

مياه الحدود الشمالية تبدأ ضخ 5 آلاف م3 وترفع نسبة تغطية خدمات المياه لـ 99%

مياه الحدود الشمالية تبدأ ضخ 5 آلاف م3 وترفع نسبة تغطية خدمات المياه لـ 99%
http://almnatiq.net/?p=749218
المناطق - طريف

دشنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة الحدود الشمالية مشروع خدمات المياه لحيي الشفاء والإسكان بالمحافظة طريف، وذلك بضخ 5 آلاف متر مكعب يوميًا، مما أدى ذلك لرفع نسبة تغطية خدمات المياه في طريف لتصل إلى 99 في المئة من المساحة المؤهلة بالسكان.
وأكد المهندس عبد اللطيف الحازمي مشرف خدمات المياه بمحافظة طريف بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية، أن المشروع الذي دشنه محافظ طريف يأتي ضمن جهود الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة، والتي ضخت 5 آلاف متر مكعب يوميًا في الشبكة العامة للمياه بالمحافظة، لخدمة نحو 6 آلاف نسمة من السكان.
وقال: “إن المشروع تضمن تنفيذ أطوال شبكات للعملاء بلغت ٣٢٢ كم طولي، كما جرى تحويل الكميات التي كانت توزع عبر صهاريج المياه للشبكة العامة، مما أدى إلى الاستغناء عن 300 رحلة صهريج يوميًا تصدر للعملاء من محطات توزيع المياه”.
وبيّن الحازمي أن المشروع يعزز تعظيم الاستفادة من جميع الموارد في منظومة الضخ، إذ جاء ذلك بدعم وتوجيه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، ومتابعة رئيس القطاع الشمالي لرفع كفاءة المنظومة المائية، وتوسعة نطاق التغطية لتصل إلى 99 في المئة من المساحة المأهولة بالسكان.

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