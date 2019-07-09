بر الاحساء وهيئة الصحفيين يبحثان تطوير إعلام المنظمات غير الربحية

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استقبل أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر في مكتبة بالإدارة العامة للجمعية عصر اليوم الاثنين مدير فرع هيئة الصحفيين بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله وعدد من أعضاء الهيئة، بحضور مدير إدارة الشركات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف وعدد من منسوبي الجمعية.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بان اللقاء مع هيئة الصحفيين بالأحساء جاء للتعريف بالدور الخيري والريادي الذي تقدمه الجمعية لمستفيديها وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج والمبادرات النوعية.

وأضاف البوسيف بان الجمعية وفرع هيئة الصحفيين بالأحساء سيعملان على تطوير العمل الإعلامي للمنظمات غير الربحية بما يعزز دور الجمعية الريادي في الاحساء من خلال البرامج وورش العمل المتخصصة يقدمها متخصصون في مجال الإعلام والتي نتطلع بأن ينعكس أثرها على العمل الخيري بشكل عام، كما تناول اللقاء الدور الذي تقوم به الجمعية في سبيل دعم التنمية الشاملة والعمل على ابرازها إعلاميا.

من جهته عبر مدير فرع هيئة الصحفيين بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله عن شكره وتقديره لأمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح ال عبدالقادر على حفاوة الاستقبال، مبديا إعجابه بما حققته الجمعية في السنوات الأخيرة من إنجازات على مستوى المملكة، وما تقدمه من خدمات متنوعة للمستفيدين وفق رؤيتها ورسالتها لتحقيق التنمية المستدامة لهم.

وأكد الذكرالله خلال اللقاء عن استعداد فرع هيئة الصحفيين بالأحساء لتقديم كافة احتياجات الجمعية من البرامج التدريبية الإعلامية وتأمين مقاعد مجانية لعدد من منسوبي الجمعية في كافة البرامج التي ستقدمها الهيئة بالأحساء كما سنعمل في فرع الهيئة على عقد ورش عمل حول ادارة غرف الاخبار الرقمية للمنظمات الغير ربحية.

من جهة أخرى قدم أمين عام الجمعية المهندس صالح ال عبدالقادر شكره لمدير فرع هيئة الصحفيين بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله وصحبه الكرام على زيارتهم للجمعية والاستماع إلى ابرز المشاريع التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، ومناقشة سبل تطوير العمل الإعلامي الخيري من أجل تحقيق الأهداف المنشودة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 مرورا ببرنامج التحول الوطني 2020.