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بلا حدود وغرفة الشرقية تنظمان أول معرض متخصص لتجار الأطعمة خلال أكتوبر

بلا حدود وغرفة الشرقية تنظمان أول معرض متخصص لتجار الأطعمة خلال أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=749220
الدمام - المناطق

تنظم شركة بلا حدود لتنظيم المعارض والمؤتمرات( لمتلسإفنتسLMTLSS EVENTS ) وبالشراكة الاستراتيجية مع غرفة الشرقية خلال الفترة (2 -4 اكتوبر2019) “معرض تجار الأطعمة بالمنطقة الشرقية”، تشارك فيه مجموعة كبيرة من المؤسسات تمثل 24 قطاعا ذا علاقة مباشرة وغير مباشرة بالأطعمة، ذلك بمقر شركة معارض الظهران الدولية (الظهران أكسبو) بالراكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي أن المعرض ــ وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية ــ سوف يكون موقعا لعرض خدمات ومنتجات مؤسسات الأغذية من “موردين، ومالكين للمطاعم والمقاهي”، وفضلا عن مؤسسات الخدمات المساعدة.

واضاف الخالدي بأن المعرض المتخصص يضم جميع المؤسسات ذات العلاقة بالأطعمة، يهدف لأن يكون منصة لإطلاق منتجات جديدة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة في مجال الأغذية والأطعمة، وتعزيز المنافسة الإيجابية بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، وجلب أفكار ومرئيات جديدة، وزيادة الوعي بالعلاقات التجارية، وتبادل الخدمات والمعلومات في قطاع الأغذية بجميع اقسامه وتخصصاته.

وأكد الخالدي بأن الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة ومؤسسة لمتلسافنتس تدخل ضمن جملة من التحالفات والتفاهمات التي تجريها الغرفة مع المؤسسات المتخصصة في شتى المجالات لخدمة الأنشطة الاستثمارية الخاصة، فالقطاع الخاص يدخل مرحلة جديدة نصّت عليها رؤية المملكة 2030 وينتظر أدوارا إضافية ذات قيمة مضافة، وتعزز مكانة المملكة على الخارطة التجارية العالمية.

ولفت إلى أن تنظيم مثل هذا المعرض المتخصص في الأطعمة يأتي من أهمية “الغذاء” من الناحية الاقتصادية، فهو نشاط قيادي داعم للعديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التجارية منها والصناعية والخدماتية، فضلا عن كونه قطاعا ينطوي على مجالات متنوعة عدة تمثل فرصا استثمارية، ومجالات عمل تستقطب الاستثمارات والخبرات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضيافة والترفيه بالغرفة حمد بن محمد البوعلي بان المعرض يعد فرصة ثمينة للقاء جميع العاملين من شركات وافراد في معرض واحد، مشيرا الى ان مثل هذه المعارض المتخصصة تهدف الى التقاء العقول التجارية وأصحاب المهن في مكان واحد ينتج عنه أفكارا ومبادرات ومشاريع تجارية متخصصة تدعم عمل هذا القطاع والتي قد تسهم في احداث نقلة نوعية في صناعة الضيافة تتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ولفت البوعلي الى ان المعرض يعتبر من احدى الوجهات المستهدفة كونه يقدم ابرز الشركات ورؤوس الأموال المهمة في هذا القطاع الحيوي الذي يسجل إنجازات متتالية ويؤكد مدى التطور الحاصل فيه، مبينا بان العديد من الشركات العاملة فيه تجددت وقدمت نفسها بصورة حديثة تتناسب مع التغير الإيجابي الحاصل في الاقتصاد السعودي، داعيا المهتمين الى زيارة المعرض والاستفادة من الشركات المشاركة فيه.

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