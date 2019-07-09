احدث الأخبار

مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة القصيم
 بلا حدود وغرفة الشرقية تنظمان أول معرض متخصص لتجار الأطعمة خلال أكتوبر
المنطقة الشرقية
 بر الاحساء وهيئة الصحفيين يبحثان تطوير إعلام المنظمات غير الربحية
المنطقة الشرقية
 مياه الحدود الشمالية تبدأ ضخ 5 آلاف م3 وترفع نسبة تغطية خدمات المياه لـ 99%
منطقة الحدود الشمالية
 مدير تعليم عنيزة يطلع على سير عمل الدراسة بالفصل الصيفي
منطقة القصيم
 وكيل إمارة منطقة القصيم يزور مهرجان صيف بريدة 40
منطقة القصيم
 صحة الجوف تتصدر قياس رضا المرضى على مستوى المملكة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يؤكد على تطوير مشاركة وفد المنطقة في الجنادرية
منطقة الجوف
 أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت في السودان
أبرز المواد
 تهديد إيراني إرهابي لبريطانيا: سنرد بالشكل المناسب
أبرز المواد
 بعد 80 عاما.. إعلان رسمي بوفاة “السيارة الأسطورة”
أبرز المواد
 “التجارة”: إحالة 754 قضية تستر إلى “النيابة” خلال 5 أشهر
أبرز المواد
مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

منطقة القصيم
بلا حدود وغرفة الشرقية تنظمان أول معرض متخصص لتجار الأطعمة خلال أكتوبر

بلا حدود وغرفة الشرقية تنظمان أول معرض متخصص لتجار الأطعمة خلال أكتوبر

المنطقة الشرقية
بر الاحساء وهيئة الصحفيين يبحثان تطوير إعلام المنظمات غير الربحية

بر الاحساء وهيئة الصحفيين يبحثان تطوير إعلام المنظمات غير الربحية

المنطقة الشرقية
مياه الحدود الشمالية تبدأ ضخ 5 آلاف م3 وترفع نسبة تغطية خدمات المياه لـ 99%

مياه الحدود الشمالية تبدأ ضخ 5 آلاف م3 وترفع نسبة تغطية خدمات المياه لـ 99%

منطقة الحدود الشمالية

مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=749221
المناطق / بريدة

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي بمكتبه صباح اليوم كلاً من المقدم محمد بن عواد المظيبري مدير شرطة محافظة ضرية والمقدم زيد بن عبدالله القصير مدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة بمركز شرطة الشقة وسلطانة رتبتهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما ..
هذا وقد قدم اللواء ” بن مرضي ” التهنئة لهما ، متمنياً دوام التوفيق والسداد لهما في خدمة الدين والمليك والوطن ..
من جهتهما فقد عبرا عن فخرهما واعتزازهما بهذه الثقة الغالية ، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لهما على تقديم المزيد من البذل والعطاء ..

روابط ذات صلة

مدير تعليم عنيزة يطلع على سير عمل الدراسة بالفصل الصيفي

مدير تعليم عنيزة يطلع على سير عمل الدراسة بالفصل الصيفي
وكيل إمارة منطقة القصيم يزور مهرجان صيف بريدة 40

وكيل إمارة منطقة القصيم يزور مهرجان صيف بريدة 40
أمير القصيم يستقبل رئيس مركز خضيراء وعدداً من شباب المركز

أمير القصيم يستقبل رئيس مركز خضيراء وعدداً من شباب المركز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*