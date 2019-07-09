مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

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قلّد سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي بمكتبه صباح اليوم كلاً من المقدم محمد بن عواد المظيبري مدير شرطة محافظة ضرية والمقدم زيد بن عبدالله القصير مدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة بمركز شرطة الشقة وسلطانة رتبتهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما ..

هذا وقد قدم اللواء ” بن مرضي ” التهنئة لهما ، متمنياً دوام التوفيق والسداد لهما في خدمة الدين والمليك والوطن ..

من جهتهما فقد عبرا عن فخرهما واعتزازهما بهذه الثقة الغالية ، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لهما على تقديم المزيد من البذل والعطاء ..