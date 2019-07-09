أمير منطقة تبوك يستقبل لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة خضراء بن خلف البلوي التى حققت المركز الثالث في البطولة الدولية البارالمبية لذوي الإعاقة بجمهورية مصر ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومدير مركز التاهيل الشامل بتبوك اسعد عبدالله ابو هاشم .

وهنأ سموه خضراء البلوي على ما حققته من انجاز للمملكة العربية السعودية في هذة البطولة الدولية .

وقال سموه :انتى شرفتي بلادك بهذا الإنجاز الرياضي الذي جاء بعزيمتك وإصرارك والتفاف أسرتك ، وأنتي مثال للفتاة السعودية الطموحة التى لا يعيقها اي شي وعنوان للمملكة العربية السعودية.

، متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح، مؤكداً سموه على ما تحظى به هذه الفئات من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهدة الأمين _ حفظهما الله _ .

كما قدم سمو امير المنطقة مكافاة مالية مجزية للاعبة البلوي.

وعبرت ” البلوي ” عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز , على هذا الاستقبال الذى يعد حافزاً لها لتقديم المزيد من العطاء, معربةً عن عظيم امتنانها لسموه لرعايته واهتمامه بأبنائه المنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزاً.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ، أن الكلمات الأبوية التي تفضل بها سموه للاعبة خير حافز لأبنائه من ذوي الاعاقة لبذل المزيد وحصد الإنجازات, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على ما يوليه سموه من دعم واهتمام لأبنائه من ذوي الإعاقة .