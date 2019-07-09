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“هيئة الاتصالات” تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات

“هيئة الاتصالات” تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات
http://almnatiq.net/?p=749259
المناطق - واس

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة عرض لنشر المعلومات المتعلقة بالمؤشرات الإحصائية والدراسات التحليلية لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة, وذلك انطلاقًا من اهتمامها بالمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ودورها في نشرها، وسعيها في تسهيل مهمة الباحثين والدارسين والمهتمين بمؤشرات خدمات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن الهيئة تضطلع بمهمة جمع وتحليل ونشر البيانات والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بنشاط سوق الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة، استنادًا على ما تجريه الهيئة من دراسات لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وسلوك المستخدمين، وعاداتهم في التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ومستوى رضاهم عنها.
وأكد الدكتور التميمي، أن لنشر البيانات عبر هذه المنصة دورٌ في جذب الاستثمار لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، الذي يعد أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن منصة العرض الإلكترونية للبيانات تتيح للمهتمين إمكانية الوصول للبيانات التاريخية للسوق، بالإضافة إلى إمكانية فرز بيانات دراسات السوق بالتفصيل الذي يرغب به المستخدم (حسب الجنس، الجنسية، العمر، والمنطقة..إلخ), منصة العرض الإلكترونية للبيانات: https://ictind.citc.gov.sa/extensions/ictpublicreports/ictPublicReports.html

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