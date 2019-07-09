احدث الأخبار

“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي
أبرز المواد
 أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم
أبرز المواد
 رئيس الهلال الاحمر يتفقد الخدمات الاسعافية بتبوك ويدشن المسعف الالكتروني ويفتتح مركز اسعاف الفارعة
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يستقبل لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مواطن لارتكابه (26) حادثة جنائية من بينها (19) عملية نصبٍ واحتيال
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الدمام
أبرز المواد
 مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة القصيم
 بلا حدود وغرفة الشرقية تنظمان أول معرض متخصص لتجار الأطعمة خلال أكتوبر
المنطقة الشرقية
“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي

“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي

أبرز المواد
أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات

“هيئة الاتصالات” تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات

أبرز المواد

“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي

“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي
http://almnatiq.net/?p=749273
المناطق - واس

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي سيكون عبر حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو 2019م.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء سيكون نافذاً لحالات طلب الصرف للمستفيدين الجديدة التي ترد للمؤسسة ابتداءً من التاريخ المشار إليه، ولن يقبل وجود وكيل لصرف أنصبة المستفيدين ويلزم تزويد المؤسسة بأرقام الحسابات البنكية لكل مستفيد.
وحثت المستفيدين الحاليين الذي يستلمون أنصبتهم عن طريق وكلائهم إلى تزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم البنكية الخاصة وذلك لإيداع أنصبتهم مباشرة في حساباتهم البنكية تجنباً لإيقاف المعاش نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية الخاصة بالوكيل .
وبينت المؤسسة أنه بإمكان المستفيدين التقدم للمؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية (www.pension.gov.sa) أو زيارة أحد فروع المؤسسة لتقديم رقم الحساب البنكي للصرف مباشرة, مشيرة إلى أن الإجراء الجديد يسهم في اختصار دورة العمل التي كانت تتم عبر تحويل المعاشات إلى حسابات الوكلاء ليكون تحويل المعاشات مباشرة من حساب المؤسسة إلى حسابات المستفيدين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية
“هيئة الاتصالات” تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات

“هيئة الاتصالات” تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*