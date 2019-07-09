احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8854.49 نقطة
أبرز المواد
 “التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي
أبرز المواد
 أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم
أبرز المواد
 رئيس الهلال الاحمر يتفقد الخدمات الاسعافية بتبوك ويدشن المسعف الالكتروني ويفتتح مركز اسعاف الفارعة
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يستقبل لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مواطن لارتكابه (26) حادثة جنائية من بينها (19) عملية نصبٍ واحتيال
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الدمام
أبرز المواد
 مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة القصيم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8854.49 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8854.49 نقطة

أبرز المواد
“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي

“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي

أبرز المواد
أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8854.49 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8854.49 نقطة
http://almnatiq.net/?p=749276
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 27.48 نقطة ليقفل عند مستوى 8854.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مهارة, الدريس, الخزف السعودي, بدجت السعودية, ميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السعودية, جاكو, أنعام القابضة, رعاية, وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.88% و 3.43% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، كيان السعودية, إعمار, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, الإنماء, سابك، واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 7.03 نقطة ليقفل عند مستوى 3790.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 392 ألف سهم تقاسمتها 1414 صفقة.

روابط ذات صلة

“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي

“التقاعد”: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو الحالي
أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

أرامكو السعودية توقّع عقودًا بقيمة 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*