خوجه يدشن انطلاقة برنامج التدريب الصيفي بجدة

المناطق - جدة

دشن المدير العام للتعليم بجدة المكلف الأستاذ صديق خوجه صباح اليوم الاحد انطلاقة برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات بتعليم جدة وذلك بمركز التدريب التربوي الرئيسي بجده .

ورحب مدير عام التعليم بجدة المكلف بالمتدربين والمتدربات من كافة مناطق المملكة مثمناً لهم حرصهم على استثمار الإجازة الصيفية في تطوير قدراتهم وتوسيع معارفهم من خلال الالتحاق بالدورات النوعية التي يقدمها البرنامج ، واستمع خوجه خلال جولة قام بها على قاعات التدريب الى ملاحظات وتطلعات المتدربين حول البرنامج .

من جانبه أكد مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جدة خالد النفيسة اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج . وبين أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الحالي بمعدل خمسة أيام في الاسبوع .