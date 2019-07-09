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لمخالفة المواصفات الفنية .. أمانة الاحساء تُلزم مقاولاً بإعادة سفلتة 3 كيلومتر

لمخالفة المواصفات الفنية .. أمانة الاحساء تُلزم مقاولاً بإعادة سفلتة 3 كيلومتر

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لمخالفة المواصفات الفنية .. أمانة الاحساء تُلزم مقاولاً بإعادة سفلتة 3 كيلومتر

لمخالفة المواصفات الفنية .. أمانة الاحساء تُلزم مقاولاً بإعادة سفلتة 3 كيلومتر
http://almnatiq.net/?p=749301
المناطق - الأحساء
ألزمت أمانة الأحساء مقاولاً بإعادة سفلتة الأجزاء التي تم تنفيذها (بطول 3 كيلو مترمربع) في أحد شوارع مدينة الهفوف نظير عدم مطابقة أعماله التنفيذية للاشتراطات والمواصفات المعتمدة.
وذكر المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل أن المقاول خالف المواصفات والمعايير الفنية المتفق عليها من حيث الجودة ومخرجات العمل الهندسي لسفلتة الشارع، مضيفاً … بعد الفحص الفني لسطح الاسفلت تبين تقادُم عمره الافتراضي خلال فترة وجيزة من انتهاء المشروع، منوهاً إلى إلزام المقاول بإعادة السلفتة من جديد وتم التعامل بذلك وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة في تنفيذ المشاريع.
وأكد بووشل على أن خطوة الأمانة هذه تأتي انطلاقاً من سعيها إلى تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية، ومنها مشروعات سفلتة الطرقات، لافتاً الى أن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم وجه بتشكيل لجنة استشارية للوقوف على الموقع المذكور وتقديم تقرير عن أعمال السفلتة والخطوات الإجرائية المنفذة لإعادة سفلتة الشارع وفق المواصفات والمعايير المعتمدة .

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