أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك يرافقه عدد من مسؤولي الشركة ، الذي يزور المنطقة حالياً للسلام على سموه والاطلاع على سير محطة سار في القصيم.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، واطلع سموه خلال الاستقبال على تقريراً لإنجازات شركة “سار” على مستوى النقل بالقطارات، كما استمع سموه إلى شرح موجز عن ذلك قدمه الدكتور المالك.

ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما يحظى به قطاع النقل من اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – في توفير كافة الخدمات والسبل التي توفر الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين ، مشيداً بالجهود التي يقدمها منسوبي سار في المملكة ، قائلاً : سار منجز حضاري نفتخر به ويفتخر به كل مواطن في هذا الوطن الغالي ، ويعزز مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية ، وسيشكل دعماً للمدن والمناطق التي تمر بها الشبكة الحديدية ويقدم لها خدمات شتى في سبل النقل.

من جانبه أعرب الدكتور المالك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم، على متابعته الدائمة لأعمال الشركة في المنطقة وتوجيهات سموه ودعمه المستمر لتذليل العقبات التي قد تعترض سير أعمال الشركة كافة .