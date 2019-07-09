شاهد .. مصرع شخص وإصابات متعددة بحادث تصادم خلال موجة الغبار بطريق الدرب _بيش

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http://almnatiq.net/?p=749309
جازان - فضة عطيف
ادى حادث تصادم مروري الى حالة وفاة وإصابات متفرقة وذلك بطريق الدرب _بيش.
واوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بلاغا عن حادث تصادم بين سيارتين من نوع كامري والأخرى هيلكس واشتعال النيران في احدى السيارتين على الطريق الدولي الذي يربط الدرب – بيش.
واضاف على الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين الى موقع الحادث وعند وصول الفرقتين تبين وجود حالتين الاولى متوفيه والأخرى لديه اصابة حرجة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصاب ونقله الى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج ونقل المتوفي الى ثلاجة الموتى .

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