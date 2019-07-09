مدني تبوك يباشر حادث احتراق ناقلتي وقود

المناطق - تبوك

أوضح نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي أن غرف العمليات بالدفاع المدني تلقت صباح اليوم بلاغاً عن وجود حريق في ناقلتي وقود تبوك – ضباء

وقال إنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح أنه حادث مروري (تصادم) بين ناقلتي وقود الناقلة الأولى محملة بمادة الديزل وكانت متوقفة على جانب الطريق وتم اصطدام الناقلة الثانية بها من الخلف وكانت محملة بمادة البنزين مما تسبب في احتراق الناقلتين وانفجار الناقلة الثانية، ووجد سائق الناقلة الثانية متوفي خارج الناقلة -رحمه الله- وإصابة سائق الناقلة الأولى حيث تمت معالجته بالموقع من قبل الهلال الأحمر كما تم بشكل فوري مباشرة فرق إطفاء الحريق وعزل الوقود المتسرب من الناقلتين وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لإكمال الاجراءات اللازمة.