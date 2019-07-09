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أمير المدينة المنورة يستقبل مدير جامعة طيبة

أمير المدينة المنورة يستقبل مدير جامعة طيبة
http://almnatiq.net/?p=749318
المناطق - المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني .
واطلع سموه خلال الاستقبال على أبرز الإحصاءات للقبول والتسجيل للعام الحالي ، والتخصصات الجديدة
والتي تضمنت تدشين 7 تخصصات بالجامعة وفروعها، وتخصيص 200 مقعد جامعي للموهوبين, بالإضافة لاستحداث عدد من الإجراءات الإلكترونية للقبول والتسجيل, وتخصيص معرض لخدمات القبول لتعريف الزوار بالآليات الصحيحة لمراحل القبول وشروطه بما يضمن للمتقدم الالتحاق بالجامعة بكل يسر وسهولة ، حيث تستهدف الجامعة قبول 15715 طالب وطالبة للعام الدراسي الحالي ، كما اطلع سموه على التقرير السنوي للجامعة وبرامج الدورات الصيفية .
وأثني سمو أمير منطقة المدينة المنورة على إنجازات جامعة طيبة وما تحققه من تميز في العديد من المجالات ، منوها سموه بأهمية استمرار الميزة التنافسية للجامعة ، و توفير البيئة التعليمية للطلاب والطالبات للتحصيل المعرفي والمهارات، والحرص على ‏تعريفهم بالتخصصات والاحتياجات المستقبلية في سوق العمل.
من جهته قدّم معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ،  على الدعم الذي يوليه سموه للجامعة ورعايته لأنشطتها ، مما يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهود .

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