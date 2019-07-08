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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=749328
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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