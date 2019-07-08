نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد .
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