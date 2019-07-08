“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد .

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.