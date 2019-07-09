استخدام تقنية الفيديو في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2019

المناطق - واس

تدخل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم “في ايه آر” منافسات نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بدءا من الدور ربع النهائي الذي ينطلق غدا الأربعاء، بعد تجارب غير مشجعة قاريا آخرها في نهائي دوري الأبطال .

وأكد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المغربي معاذ حجي أن “التجهيزات باتت متوافرة، والتجارب بدأت ، مشيرا إلى أنه حتى الآن كل الأمور تسير على ما يرام .

وأثارت التقنية جدلا واسعا في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال في 31 مايو بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. فبعد تعادل الفريقين في الرباط ذهابا (1-1)، أقيمت مباراة الإياب على ملعب رادس في ضواحي العاصمة التونسية، وتقدم فيها الفريق المضيف 1-صفر، قبل أن تتكرر مطالبات اللاعبين المغاربة باللجوء إلى التقنية لمراجعة بعض الحالات، ليتبين أنها معطلة ولا يمكن استخدامها .