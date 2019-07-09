نائب أمير مكة يقف ميدانياً على عدد من المواقع في المشاعر المقدسة

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وقف ‏نائب أمير منطقة مكة ⁧المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير ‫بدر بن سلطان‬⁩ اليوم (الثلاثاء) ميدانياً على عدد من المواقع في المشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440هـ .

وبدأت جولة ‫الأمير بدر بن سلطان بزيارة ‬مركز التشغيل والتحكم والصيانة والتخزين التابع لقطار المشاعر‬⁩، والذي يحوي 1500 كاميرا مراقبة، ويعمل على تشغيله كوادر وطنية مؤهلة.

عقب ذلك استقل سموه‫ خلال الجولة قطار المشاعر‬⁩، للتأكد من جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن وضمان تنقلهم بين المشاعر بكل يسر وسهولة، ‏والذي سينقل خلال هذا العام 350 ألف حاج بواسطة 2000 رحلة، ويستأنف القطار رحلاته من يوم 8 وتستمر حتى 13 ذي الحجة، كما اطّلع سموه على نماذج لتذاكر صعود ‫قطار المشاعر‬⁩ التي ستستخدم خلال الموسم.

ثم انتقل نائب أمير منطقة مكة ⁧الى منشأة الجمرات، واستمع لشرح عن مشروع تظليل منحدرات المشاة في الجمرات، كما زار مشروع المملكة العربية السعودية ‏للإفادة من الهدي والأضاحي، متفقدًا مجازر المعيصم، ويعمل على تشغيل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 10جهات حكومية يعمل به 40 ألف فرد، ويتم ذبح خلال موسم الحج مليون رأس من الهدي والأضاحي.

وتضمنت جولة ‫الأمير بدر بن سلطان‬⁩ زيارة مركز الإيواء بالمعيصم، الواقع على مساحة 22550 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1060حاج، ويحوي 39 مخيمًا.