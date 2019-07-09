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نائب أمير مكة يعزي المستشار أحمد الحمدان في وفاة شقيقته

نائب أمير مكة يعزي المستشار أحمد الحمدان في وفاة شقيقته

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير مكة يقف ميدانياً على عدد من المواقع في المشاعر المقدسة

نائب أمير مكة يقف ميدانياً على عدد من المواقع في المشاعر المقدسة

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نائب أمير مكة يعزي المستشار أحمد الحمدان في وفاة شقيقته

نائب أمير مكة يعزي المستشار أحمد الحمدان في وفاة شقيقته
http://almnatiq.net/?p=749368
المناطق - مكة المكرمة

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تعازيه للمستشار أحمد الحمدان في وفاة شقيقته.
وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل الحمدان؛ عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبر ذوو الفقيدة عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.

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