نائب أمير مكة يعزي المستشار أحمد الحمدان في وفاة شقيقته

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قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تعازيه للمستشار أحمد الحمدان في وفاة شقيقته.

وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل الحمدان؛ عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيدة عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.