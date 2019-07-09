طالبتا ماجستير بجامعة الملك خالد تفوزان بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا

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نوه معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بما يشهده التعليم والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية من اهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، ومعالي وزير التعليم، والمسؤولين في الدولة، معتبرًا جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها التي تحتضنها جامعة الملك سعود إحدى ثمار هذا الاهتمام.

وهنأ السلمي طالبتي الماجستير بقسم التاريخ في كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد نورة عبدالله سعيد الشهري وفاطمة سعيد عبدالله يحيى اللتين كانتا ضمن الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية والتي حضر حفل تسليمها أمس الأول الأحد معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، كما ثمن السلمي دور المشرف العلمي في هذا التميز، مؤكدًا أن هذا التتويج مؤشر جيد لواقع الدراسات العليا والرسائل العلمية في الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن فوز طالبتين من الجامعة بهذه الجائزة ذات القيمة والأهمية يمثل أحد المنجزات المهمة، ويجعل منسوبي الجامعة أمام مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من الجهد وتحقيق الطموح، مقدمًا التهنئة والشكر للمشرف العلمي على الرسالتين وللطالبتين الفائزتين.

من جانبه أوضح المشرف على رسالتي الطالبتين عميد الدراسات العليا والأستاذ المشارك بقسم التاريخ الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع أن الدراسات التاريخية والحضارية تحظى بدعم كبير ولا محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمد الله في عمره، وأضاف آل فايع: كيف لا والملك سلمان هو المؤرخ المطلع الناقد، ولا أدل على ذلك من دعمه لعدد من الجوائز والمنح للدراسات التاريخية والحضارية، مثل جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب بفروعها المختلفة، وجائزة الملك سلمان للدراسات العليا التاريخية، وجائزة ومنحة الملك سلمان لدراسات تاريخ وبحوث الجزيرة العربية.

وأكد آل فايع أنه يأتي فوز الباحثتين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا نتاج جهود مبذولة وسعي دؤوب وحرص على التميز، واستجابة لتوجيهات المشرف وملحوظاته، وبدعم من جامعة الملك خالد، بهدف خدمة تاريخنا الوطني وحضارته.

وفي ذات السياق عبرت الطالبتان نورة عبدالله الشهري وفاطمة سعيد يحيى عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ووزارة التعليم وجامعة الملك سعود على هذه الجائزة القيمة والمحفزة على البحث في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، كما شكرتا معالي مدير الجامعة والكلية والقسم والمشرف العلمي على تهيئة البيئة الأكاديمية والتوجيه العلمي والبحثي الرصين الذي كان نتاجه الحصول على هذه الجائزة.

يذكر أن رسالة الطالبة نورة الشهري تحمل عنوان “العلاقات السعودية الروسية 1410 – 1426هـ / 1990 – 2005م”، فيما تناقش رسالة الطالبة فاطمة سعيد موضوع “العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية 1373 – 1377هـ / 1953 – 1958م”.