الاتفاق يواصل التدريبات على فترتين

تواصلت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اليوم (الثلاثاء) على فترتين ضمن المرحلة الأولى استعداداً للموسم المقبل 2019/2020 للدوري السعودي للمحترفين.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم تدريباً صباحياً في صالة رياضية خارجية وذلك في سبيل التقوية ولرفع المعدل اللياقي.

وخاض الفريق تدريبا قويا مساءً بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، حيث شهد المران تطبيق جمل فنية وتكتيكية قبل أن يختتم المدرب العطوي التدريب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى بينهما مناورة على نصف الملعب.

