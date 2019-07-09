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6 مخالفات و4 تعهدات تسجلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ضد محلات بيع التبغ ومشتقاته بحفرالباطن

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6 مخالفات و4 تعهدات تسجلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ضد محلات بيع التبغ ومشتقاته بحفرالباطن

6 مخالفات و4 تعهدات تسجلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ضد محلات بيع التبغ ومشتقاته بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=749389
المناطق - حفر الباطن

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفرالباطن ضمن أعمالها الرقابية الميدانية 6 مخالفات في محلات بيع التبغ ومشتقاته تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقًا للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت الجولة تحرير 4 تعهدات لمحلات أخرى إضافة إلى قيام اللجنة بتركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية في منافذ البيع والتي تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر التبغ على الفرد والمجتمع التي تتضمن أرقام البلاغات حال رصد أي مخالفة على هذه المحلات.

الجدير بالذكر بأن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة حفرالباطن أطلقت مؤخراً المرحلة الرقابية الثانية المتضمنة أخذ جولات على المقاهي للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية

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