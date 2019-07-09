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“إنستغرام” يحمي مستخدميه من التعليقات المسيئة

“إنستغرام” يحمي مستخدميه من التعليقات المسيئة
http://almnatiq.net/?p=749398
المناطق - الرياض

أعلن القائمون على تطبيق “إنستغرام” عن إدخال ميزة جديدة عليه لحماية مستخدميه من التنمر والتعليقات المسيئة.

وتبعا للخبراء فإن الميزة المذكورة تعتمد على الذكاء الصناعي لمعاينة تعليقات المستخدمين أثناء كتابتها، وقبل تحميلها على “إنستغرام” ترسل إشعارا تنبيهيا للمستخدم في حال وجدت أن تعليقه يحتوي على كلمات مسيئة، وتحثه على التراجع عما بدر منه في تلك الكلمات.

وأوضح الخبراء في “إنستغرام” أنهم وخلال اختبار هذ الميزة قبل إطلاقها لاحظوا أنها تساعد فعلا على التقليل من الكلمات التي تسيء للمستخدمين أو تجرح مشاعرهم.

وفي تعليق على هذه الميزة قال مدير “إنستغرام”، آدم موسيري: “إن شركته مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية مستخدميها من التنمر عبر الإنترنت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض استخدام تطبيقها”.

كما تشير التسريبات إلى أن “إنستغرام” تستعد لإطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدم فيها بتقييد أي تعليقات غير مرغوب فيها، ومنعها من الظهور على صفحته.

والأهم من ذلك هو أن المستخدم سيكون بإمكانه تقييد ظهور تعليقات شخص آخر على صفحته، أو إزالة تلك القيود دون أن يعلم ذلك الشخص بالأمر.

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