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القيادة تهنئ رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

أبرز المواد

القيادة تهنئ رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
http://almnatiq.net/?p=749401
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية اليونانية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية اليونانية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.

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