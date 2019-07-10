مساع لتشكيل تحالف لحماية حرية الملاحة من أي اعتداءات إيرانية

مساع لتشكيل تحالف لحماية حرية الملاحة من أي اعتداءات إيرانية

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مساع لتشكيل تحالف لحماية حرية الملاحة من أي اعتداءات إيرانية

مساع لتشكيل تحالف لحماية حرية الملاحة من أي اعتداءات إيرانية
http://almnatiq.net/?p=749415
المناطق - وكالات

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي لحماية حركة الملاحة البحرية من أي اعتداءات محتملة قد تقوم بها إيران والميليشيات المتحالفة معها.

وقال دانفورد: “نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وأضاف: “ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك”.

 

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